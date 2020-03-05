الجمهورية:القرار حول السندات سيُعلن بعد لقاء رئاسي في قصر بعبدا

علمت "الجمهورية"، انّ القرار اللبناني في شأن السندات سيُعلن بعد لقاء رئاسي في ​القصر الجمهوري​ في بعبدا آخر الاسبوع، يضمّ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​حسان دياب​. ولم تستبعد المصادر ان يكون هذا اللقاء موسعًا، بحيث قد يضمّ وزير ​المال​ ​غازي وزني​ ووزير ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة​، حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، ورئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​.

واشارت المصادر، الى انّ رئيس الحكومة، سيتولّى بالتوازي مع اعلان القرار اللبناني النهائي، الإعلان ايضًا عن الخطة الإنقاذية التي ستعتمدها الحكومة خصوصًا في هذا المجال، مع تحديد الأسباب الموجبة التي دفعت الحكومة الى اتخاذ قرارها بعدم الدفع. مع الاشارة الى انّ هذا الموضوع سيكون نقطة بحث خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ التي ستُعقد اليوم، مع احتمال ان يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية مرتبطة بهذا الموضوع السبت المقبل.