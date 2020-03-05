تعرف على الشروط.. تسليم شرائح التابلت لطلاب أولى ثانوي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
أعلنت شركة المصرية للاتصالات، بدء تسليم خطوط نقل البيانات لطلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور الخاص بالتابلت، اليوم الخميس.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم ، التعاقد مع شركة المصرية للاتصالات لتوفير شرائح وخطوط بيانات للطلاب ، لاستخدامها في الاتصال بالانترنت على التابلت .
وقالت الشركة، إنها خصصت موظف بفروع الشركة المختلفة بجميع المحافظات، للتعامل مع الطلاب، وذلك ف يمواعيد العمل الرسمية
وينشر "الخليج 365" الشروط والأوراق المطلوبة، لتسليم الخطوط للطلاب .
- الطلاب ما دون ال16 سنة، إحضار أحد أوليا ءالأمور (اب – أ م – أخ – عم – جد – ...)، لاستلام الخط.
- أصل بطاقة ولي الأمر
- صورة شهادة الميلاد للطالب
- الطالب الذي لديه رقم قومي سيتم التعامل معه مباشرة دون ولي الأمر .
- تخصيص رقم خاص للاستفسار (15179)
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