اليوم .. الصحة تطلق قافلتين طبيتين بالجيزة والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد جمعة:

تطلق اليوم الخميس، وزارة الصحة قافلتين طبيتين بمنطقتي جزيرة الوراق محافظة الجيزة، ووصان القبلية بمركز صان حجر محافظة الشرقية.

وتأتي هذه القوافل، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات (القاهرة، أسوان، المنيا، المنوفية، البحيرة، الدقهلية، جنوب سيناء، أسيوط، الجيزة، الفيوم، سوهاج، الإسماعيلية، الإسكندرية، دمياط، مطروح، بني سويف، قنا، الشرقية، كفر الشيخ، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، القليوبية).