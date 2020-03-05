قتيل وجرحى من عناصر الجيش السوري في قصف إسرائيلي بحمص

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

قتل جندي سوري وأصيب أربعة آخرون في قصف لطيران حربي إسرائيلي على مطار للجيش السوري في حمص وموقع للجيش في القنيطرة.

وكشفت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن جنديا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في قصف إسرائيلي على مطار الشعيرات جنوب شرق محافظة حمص.

وأضافت المصادر أن وحدات الدفاع الجوي السوري أسقطت 5 صواريخ في حين وصلت 3 منها إلى المطار.

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وفي محافظة القنيطرة جنوب سوريا ، قالت المصادر إن موقعًا للجيش السوري في منطقة التلول الحمر استهدف بأربعة صواريخ وأصيب خلالها جندي سوري بجروح.

وتعرض مطار الشعيرات لقصف من طائرات أمريكية في بداية شهر نيسان/أبريل 2018 بعد اتهام الجيش السوري بأنه قصف مناطق في محافظة إدلب بالسلاح الكيماوي.

وقصفت طائرات إسرائيلية منطقة حسياء الصناعية جنوب حمص في شهر تشرين ثان/نوفمبر عام 2017 كما شنت عدة غارات على مطار التيفور شرق حمص.