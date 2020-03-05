أستراليا تسجل ثاني حالة وفاة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب أ):
أعلنت أستراليا تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الخميس.
وذكرت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز أن امرأة /95 عاما/ توفيت ليل الأربعاء/الخميس عقب مخالطتها عاملا مصابا بالفيروس في أحد دور رعاية كبار السن.
وأضافت السلطات أن نتائج اختبارات أجريت لاثنين آخرين من نزلاء هذه الدار جاءت إيجابية ، بينما تم وضع باقي نزلاء الدار في عزل.
يشار إلى أن هناك حاليا ما إجماليه 50 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء أستراليا.
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