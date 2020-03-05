أفادت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت مبكر، الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية فوق محافظة القنيطرة في جنوب غرب البلاد.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري القول "في تمام الساعة 0030 بعد منتصف الليلة، رصدت وسائط دفاعناالجوي حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى".
وأضاف المصدر أنه تم اعتراض الصواريخ بنجاح، وفق ما نقلت"رويترز".
وفي فبراير الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط صواريخ "معادية" على محيط مطار دمشق الدولي، جرى إطلاقها من هضبة الجولان المحتلة.
وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا في السنوات الأخيرة مستهدفة فصائل مسلحة تدعمها إيران في سوريا، وعتادا أرسلته جماعة حزب الله اللبنانية المؤيدة لإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يعلن التصدي لصواريخ إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.