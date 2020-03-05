شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على كارثة جديدة بمحافظة لحج اليمنية والان مع التفاصيل

السيطرة على كارثة جديدة بمحافظة لحج اليمنية الخميس 5 مارس 2020 تمكن فريق هندسياً تابع لإدارة أمن محافظة لحج، بتوجيهات من الأجهزة الأمنية للمحافظة، اليوم الأربعاء، من إبطال العبوة وتفكيكها، من إبطال مفعول عبوة ناسفة في منطقة المجحفة بمديرية تبن.

وكانت الأجهزة الأمنية للمحافظة قد عثرت على العبوة الناسفة مزروعة في إحدى الطرقات الفرعية بمنطقة المجحفة بمديرية تبن، وكانت العبوة عبارة عن اسطوانة غاز محشوة بمادة TNT شديدة الانفجار كان قد زرعها مجهولين.

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