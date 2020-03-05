شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ثانية بـ«كورونا» في أسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
أحصت أسبانيا، أمس، وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد لدى رجل كان يعاني أمراضا مزمنة، وفق ما أعلنت السلطات في اقليم الباسك.
وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الاقليمية في بيان إن "هذا الشخص كان يعاني التهابا رئويا وتبين أنه يحمل فيروس كورونا".
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