شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجبر بوتين أردوغان على الانسحاب من سوريا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أكدت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يظن مثل غيره من القادة المتسلطين أنه يعرف كل الأمور بشكل أفضل من الجميع.

وبحسب مقال لـ«سايمون تيسدال»، فإن غطرسته وضعت تركيا على شفا كارثة بعد 9 أعوام من التهديدات الصاخبة، والحروب بالوكالة، والتدخل العسكري المباشر في سوريا.

وقال الكاتب: «لكن أردوغان معزول الآن، وفي موقف يتناقض تمامًا مع لاعبين بارزين آخرين في سوريا».

» حرب مفتوحة

وأشار «تيسدال» إلى أن تركيا عقب إرسالها 7 آلاف جندي وعربات مدرعة إضافية إلى إدلب في الشهر الماضي لتعزيز قوة مراكز المراقبة العسكرية، غرقت في حرب مفتوحة ضد الجيش السوري.

وأوضح: أن ما يحدث اليوم في سوريا لم يعد حربًا بالوكالة كتلك التي استخدم فيها أردوغان متمردين متشددين خلال السنوات الماضية، مضيفًا: «ما يحدث هو مواجهة مباشرة بين دولتين جارتين مسلحتين، ويهدد بجر تركيا أكثر إلى نزاع عسكري مع روسيا، الحليف الأساسي للأسد».

ولفت إلى أنه رغم امتناع تركيا عن لوم روسيا وإنكار الكرملين المسؤولية عن مقتل عشرات الجنود الأتراك، إلا أن تتابع الأحداث، والتي بدأت بهجمات تركية على طائرات روسية تحلّق فوق جنوب إدلب، يفترض العكس.

وأردف: «مع تهديد القصف التركي لقاعدة حميميم، ضربت قافلة تركية في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم نفسه. وفي الساعات التي تلت ذلك، ومع حاجة الجنود الأتراك الجرحى الماسة للمساعدة الطبية، رفضت موسكو طلب أنقرة بفتح المجال الجوي فوق إدلب، لإتمام الإجلاء».

» درس قاس

وأضاف الكاتب: «إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي تلقين أردوغان درسًا قاسيًا، فيبدو أنه نجح في ذلك، إذ يعلق أردوغان الآن آماله على لقاء ثنائي مع نظيره الروسي لتفادي صدامات مكلفة لا تستطيع تركيا الفوز بها».

ونوه إلى أن زيارة أردوغان إلى روسيا ستكون بحثًا عن وقف لإطلاق النار بعدما وافق بوتين على تخصيص وقت له، لكن قد لا يكون الرئيس الروسي في مزاج يسمح بالتراجع.

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وأشار إلى أن الرئيس الروسي يريد بشدة إنهاء الحرب السورية التي انخرط فيها جيشه منذ 5 أعوام تقريبًا وبكلفة مالية وبشرية ملحوظة.

وزاد: «كما يريد تحقيق النصر في إدلب من أجل الأسد، ومن أجل السياسات الروسية الإقليمية التوسعية. كما يسعى أيضًا إلى إعلان انتصار إستراتيجي بارز على حساب الغرب، خاصة الولايات المتحدة».

» ثمن باهظ

ولفت كاتب المقال إلى أن الثمن الذي قد يطلبه بوتين لإخراج أردوغان من المأزق قد يكون انسحابًا تركيًا كاملًا أو جزئيًا من إدلب ومن الأراضي السورية التي تحتلها تركيا في غرب الفرات، ومن المناطق التي كان يسيطر عليها الأكراد شمال شرق البلاد، قبل اجتياحها من أنقرة في الخريف الماضي.

وأشار الكاتب إلى أنه بذلك ستكون فكرة أردوغان عن الاحتفاظ بمناطق آمنة شبه دائمة داخل سوريا، يمكن للاجئين العودة إليها، في طور الموت.

واستطرد: «ظهر هذا الضعف في إستراتيجية بيت القش التي انتهجها أردوغان، بعد عجز المتطرفين الذين يدعمهم عن مقاومة التقدم السوري - الروسي».

وأوضح أن رفض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (ناتو) مساعدته بأي طريقة ذات معنى، ساهم في إظهار المزيد من الضعف.

» مسؤولية الغرب

وشدد كاتب المقال على أن الوضع الذي فيه أردوغان هو ثمرة ما زرعه، بعد أن سخر وانتقد تكرارًا الحلف الأطلنطي والولايات المتحدة والقادة الأوروبيين، بعبارات لاذعة ومزدرية، وبعد شراء منظومة إس -400 الروسية، رغم اعتراضات أمريكية قوية، وبتعريضه للخطر جهود الغرب في مواجهة تنظيم داعش بشن حرب ضد الأكراد في سوريا، ومحاولته استخدام أزمة اللاجئين السوريين كسلاح لإخضاع الأوروبيين لرغباته.

وبحسب الكاتب، فقد أثبتت تكتيكات أردوغان العدوانية فشلها، لكن مع ذلك يتعيّن على الغرب تحمّل المسؤولية والتدخل مباشرة في أزمة إدلب لحماية المدنيين، ووقف الحرب والسعي نحو إرساء سلام، محذرًا من ترك هذا الأمر لأردوغان.

واعتبر «تيسدال» أن هذه هي الفرصة الأخيرة أمام الديمقراطيات الغربية لفعل الصواب عبر فرض تسوية عادلة ومستدامة في سوريا.