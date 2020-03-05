شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاشتاج #المخطوفه_زهبه_القرادي يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدر هاشتاج #المخطوفه_زهبه_القرادي منصات موقع التواصل الأجتماعي تويتر، خلال هذا الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد مناشدة والدها للمسؤولين علي الهواء من خلال برنامج "اهلاً".



واختُطفت الطفلة زهبه قرادي، من محافظة هروب بجازان، قبل ٢٠ عامًا، وكان عمرها آنذاك سنتين و ٣ أشهر، وروي والدها محمد القرادي في مداخلة هاتفية علي قناة "روتانا خليجية" تفاصيل اختطافها، ويناشد المسؤولين مساعدته في العثور على ابنته.

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