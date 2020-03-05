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رويترز: إتهام موظفة لغويّة في وزارة الدفاع الأمريكية بتسريب معلومات سرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قالت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء أنها اتهمت موظفة لغوية في وزارة الدفاع بتسريبها لمعلومات سرية لشخصية أجنبية مرتبطة بحزب الله اللبناني الإسلامي، وكشفها لأسماء مصادر أمريكية مهمة. وتم القبض على مريم طه طومسون، ذات الـ61 عاماً في روتشستر على أيدي عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في قاعدة عسكرية في أربيل، العراق، بتاريخ 27/فبراير.

و قال جون ديمرز، مساعد مُدعي عام وزارة العدل لشؤون الأمن القومي في بيان له "أثناء التواجد في منقطة خاضعة للحرب، اتُهمت المُدعى عليها بتسريب معلومات قومية دفاعية حساسة متضمنة أسماءً لشخصيات تعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية، لشخصية لبنانية مقيمة في الخارج".