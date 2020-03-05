اعتقال صحفي بتركيا كشف عودة جثمان ضابط مخابرات تركي من ليبيا

أفادت وسائل إعلام تركية، أن ​قوات الأمن​ اعتقلت مدير ​الأخبار​ بموقع "أودا تي في" (Odatv) باريش ترك أوغلو، بسبب ​تقرير​ عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز ​المخابرات التركية​ قتل في ​ليبيا​.

فقد عرضت محطة "أودا تي في" تقريرا عن تشييع جنازة الضابط في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن التشييع جرى بصمت ودون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.

وأصدرت ​السلطات التركية​ مذكرة توقيف بحق ترك أوغلو، لفضحه هوية مسؤول في وكالة الاستخبارات.