ذكرت مصادر إعلامية، أن أكثر من 150 موظفا في شركة طيران "العال" الإسرائيلية، جرى وضعهم قيد الحجر الصحي المنزلي، عملا بالتعليمات الجديدة لوزارة الصحة الإسرائيلية.
وأشارت المصادر إلى أن "غالبية الذين تم عزلهم هم من الطيارين والمضيفات العاملات على متن الرحلات الجوية للشركة"، وقد جاء القرار "عقب إعلان وزارة الصحة اليونانية الكشف عن مواطن مصاب بفيروس كورونا، كان سافر إلى مصر وإسرائيل" على رحلة لـ"العال".
وشرعت الشركة الإسرائيلية على خلفية تراجع إيراداتها إثر انحسار حركة طائراتها بسبب كورونا، في إجراءات تسريح عدد كبير من عمالها وموظفيها، بما يشمل 200 شخص للمرحلة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران "العال" الإسرائيلية تحجر على 150 موظفا خالطوا مصابا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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