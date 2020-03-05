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إرتفاع حصيلة المصابين بكورونا في بريطانيا إلى 85

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أعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية، أن عدد الإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ في ​المملكة المتحدة​، قد ارتفع بشكل حاد من 51 إلى 85 شخصا.

وأشارت الوزارة في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن الفحوص الطبية أجريت لـ16659 شخصا في مختلف أنحاء البلاد ضمن جهود ردع تفشي الوباء.

هذا ورجح الموظف الصحي البارز في ​بريطانيا​ البروفيسور كريس ويتي، أن كورونا تفشى في الآونة الأخيرة داخل أراضي البلاد دون أن تكتشفه السلطات، محذرا من أن الفيروس قد ينتشر على نطاق واسع وبشكل سريع في البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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