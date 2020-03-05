وفاة ثانية بكورونا المستجد في اسبانيا

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مدريد: أحصت اسبانيا الاربعاء وفاة ثانية بفيروس كورونا المستجد لدى رجل في الثانية والثمانين كان يعاني امراضا مزمنة، وفق ما أعلنت السلطات في اقليم الباسك (شمال).

وقالت دائرة الصحة في حكومة الباسك الاقليمية في بيان ان "هذا الشخص كان يعاني التهابا رئويا وتبين اليوم (الاربعاء) انه يحمل فيروس كورونا".

وأعلنت اسبانيا الثلاثاء أول وفاة على أراضيها جراء الفيروس لدى شخص قضى في 13 شباط/فبراير في مستشفى بفالنيسا (شرق) وأظهر تشريح جثته أنه يحمل الفيروس.

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والاربعاء حتى الساعة 17,00 ت غ، أحصت وزارة الصحة مئتي اصابة في مجمل انحاء البلاد.

ومع اتخاذ تدابير وقائية مثل تنظيم لقاءات رياضية من دون جمهور او الغاء مؤتمرات طبية، احجمت مدريد حتى الان عن اجراءات مشددة مثل اغلاق المدارس، الامر الذي قامت به ايطاليا الاربعاء بعد تسجيل اكثر من مئة وفاة ونحو ثلاثة الاف اصابة.



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