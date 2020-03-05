الوفيات بكورونا ترتفع إلى 11 في الولايات المتحدة

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لوس انجليس: ارتفع إلى 11 عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بعد إعلان وفاتين جديدتين الأربعاء، في وقت وافق البرلمان على الإفراج عن أكثر من 8 مليارات دولار بهدف احتواء هذا الفيروس.

وتوفي شخص جديد ب"كوفيد-19" في ولاية واشنطن حيث كانت سجّلت غالبية الوفيات حتى الآن والعائدة إلى مسنين أو ممن يعانون من وضع صحي متدهور.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا أعلن صباح الأربعاء وفاة مريض بهذا الفيروس في مقاطعة بلايسر قرب ساكرامنتو، وهي أول وفاة تسجّل خارج واشنطن.

وقال غافين نيوسم في بيان إنّ كاليفورنيا "تعمل مع السلطات الفدرالية من أجل تقفي اثر الأشخاص المحتمل أنّهم أصيبوا بهدف معالجتهم وحماية الصحة العامة"، من دون إعطاء تفاصيل حول الضحية.

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والأربعاء، سجّلت ست اصابات جديدة في لوس انجليس حيث يسكن نحو 10 ملايين شخص، مقابل أربع في نيويورك (أكثر من 20 مليون شخص) كانوا على صلة بمصابين.

وأعلنت رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي أنّ "اتفاقا بين الحزبين وغرفتي" الكونغرس جرى التوصل إليه بين النواب الجمهوريين والديموقراطيين من أجل توفير تمويل إضافي من 8,3 مليارات دولار لمكافحة الفيروس.

ومن المقرر أن يتم تبني الاتفاق في مجلس النواب بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، والخميس في مجلس الشيوخ.

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