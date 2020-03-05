شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان يطالب سكرتير عموم المحافظين بإرسال ملاحظاتهم حول قانون المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد السجيني أمين عام إئتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سكرتيري عموم المحافظين بضرورة قراءه ومراجعه قانون المحليات بشكل أكبر، وكتابه ملاحظاتهم عليه والتقدم بها إلي وزارة التنمية المحلية لتحويلها بعد ذلك الي البرلمان لوضعها في قانون الاداره المحليه الذي يتم إعداده حاليا .

وأضاف السجيني، خلال جلسة الحوار المجتمعي السادسة التي يعقدها الإئتلاف بحضور سكرتير عموم المحافظين، البرلمان يعرض عليه سنويا الموازنات المالية للـ٢٧ محافظة ونقوم لمراجعتها .

وقال السجينى، على المحافظات أن تتعاقد مع شركات ذات ثقة تدفع بها إلى الأمام في إقامة مشروعاتها ، مؤكدًا أن الدولة تتجه نحو ميكنة الجهاز الإداري، وأن التشريع الجديد "قانون الإدارة المحلية" به ماده خاصة لسقف زمني للتحول الي ميكنه الخدمات .

Advertisements

وأضاف المهندس أحمد السجينى،" لا يوجد خوف من إصدار قانون "الإدارة المحلية" ولكننا نتريس في إصداره ليخرج القانون بشكل توافقي".