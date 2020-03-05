انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من مدنية سراقب السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ)

زعم القائد العسكري في ما يسمى بالجيش السوري الحر، العميد فاتح حسون، أن الشرطة العسكرية الروسية انسحبت من محيط مدينة سراقب في ريف أدلب الشرقي.

وأكد العميد حسون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "الشرطة العسكرية الروسية، والتي أغلب عناصرها من مرتزقة (فاجنر) أخلت مساء اليوم الأربعاء، مواقعها ونقلت آلياتها من مدينة سراقب باتجاه مدينة معرة النعمان، جراء القصف المدفعي والصاروخي العنيف من قبل فصائل المعارضة".

وأضاف العميد حسون بدأت"فصائل المعارضة السورية وبدعم وأسناد ناري من الجيش التركي هجومًا ومن 6 محاور على مدينة سراقب، وتخوض معارك عنيفة مع الجيش السوري والقوات الروسية والإيرانية ومقاتلي حزب الله اللبناني".

وكان مركز المصالحة الروسي في سورية، أعلن أمس الأول الاثنين أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بنشر وحدات في مدينة سراقب، لضمان سلامة وحركة المركبات والمدنيين بدون عائق على طول الطريقين السريعين (إم-4 و إ م-5).