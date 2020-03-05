كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تسجل أول انتقال "عكسي" لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد خبراء في صحة الحيوان بمدينة هونج كونج الصينية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "هناك كلباً يخضع للحجر الصحي، يملكه شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، قد يكون أول حالة لانتقال المرض من البشر إلى الحيوان"، ولكنهم أوضحوا أن الأمر لا يزال قيد البحث.

هذا ولم تظهر على الكلب حتى الآن أي أعراض للفيروس، وقال الخبراء الذين يبحثون الحالة: إنه "لا ينبغي أن يشعر أصحاب الحيوانات الأليفة بقلق كبير، أو أن يتخلوا عن حيواناتهم".

وأوضحت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والحفاظ على البيئة في هونج كونج، أنها "ستجري المزيد من الفحوصات؛ لتحديد ما إذا كان الكلب مصابا بفيروس كورونا".

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وقالت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني: "لا يوجد دليل حتى الآن، على أن الحيوانات الأليفة قد تصاب بعدوى فيروس كورونا من أصحابها".

وتثير الحالة أهمية خاصة بالنظر إلى تقارير عادة راجت على أن حيوانات، ومن بينها "الخفافيش" قد تكون المصدر الأول للفيروس الذي يؤرق العالم منذ أسابيع.

هذا وسجلت مدينة هونج كونج الصينية 103 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.