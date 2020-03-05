كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم السماح بالعبور غير القانوني للمهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن تضامنه مع اليونان وبلغاريا وقبرص، مؤكدا أنه لن يسمح بالعبور غير القانوني للمهاجرين.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى تنفيذ كامل بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2016 بشأن الهجرة.