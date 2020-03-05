الصحة الإيرلندية تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ويذكر أن سجلت أيرلندا، السبت، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.

وأكدت السلطات الصحية في أيرلندا أول حالة إصابة بالفيروس، وقالت إنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا.



وقالت وزارة الصحة الأيرلندية، في بيان، إن المريض، وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد، يتلقى العلاج الطبي الملائم.

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وتستعد الصين لإغلاق مستشفيات مؤقتة بعد تسجيل انخفاض في عدد الحالات الجديدة المصابة في البلاد.

والأربعاء، أعلنت الصين تسجيل 38 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث تواليا.

ووصلت حصيلة الوفيات على مستوى البلاد إلى 2981 وفق لجنة الصحة الوطنية، إضافة إلى نحو 80200 مصاب.

- كشفت كوريا الجنوبيةعن 516 إصابة جديدة، فيما ينتظر آلاف المرضى دخول المستشفيات في دايغو، المدينة التي شهدت أسوأ تفش للفيروس خارج بر الصين الرئيسي.