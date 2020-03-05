رغم تراجع الوزارة عن تعليق الحوار.. “المتعاقدون” يعودون للاحتجاج في الشارع

رغم تراجع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن تعليق حوارها مع تنسيقية “المتعاقدين” والنقابات التعليمي الأكثر تمثيلية، إلا أن الأساتذة الغاضبون تشبثوا ببرنامج احتجاجاتهم.

وفي ذات السياق، خرج الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، مساء اليوم الأربعاء، للاحتجاج في عدد من المدن، ينتظر أن يعقبها إضراب لعدة أيام ومسيرات احتجاجية إقليمية،

ووجه “المتعاقدون” رسالة تحذيرية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أي حوار “خارج أرضية إسقاط التعاقد”، محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه المنظومة التعليمية.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد حملت الأطراف المعنية بالحوار مسؤولية تعثره، وانعكاساته السلبية على المرفق العمومي، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية، الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية.

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وعلقت الوزارة قبل أيام حوارها بعدما تشبثت النقابات بخوض إضرابات عن العمل، حيث قالت إنها فوجئت بالدعوة إلى توقف جماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس المقبل، وهو ما قالت إنه يتعارض مع مبادئ التفاوض، ومسار الحوار.

ويضم البرنامج التصعيدي الجديد للأساتذة ستة أيام من الإضراب عن العمل في شهر مارس ج، وحمل الشارة السوداء، ثم مسيرات احتجاجية في كل من مدن تطوان، ومراكش.