حزب أخنوش: كان بإمكاننا تحقيق نصف مليون منخرط لكننا اكتفينا بـ120 ألفا

كشفت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء، حصيلة برنامجها التواصلي “100 يوم 100 مدينة”، الذي انطلق نهاية شهر نونبر الماضي، بهدف تغطية كافة التراب الوطني.

وخلال ندوة صحافية، عقدت بمقر الحزب، اليوم، قال مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي للأحرار، إن البرنامج المذكور أكبر برنامج تواصلي يشهده الحقل السياسي في المغرب.

وقال بايتاس إن المدن، التي زارتها قيادة الأحرار ضمن البرنامج، سجل فيها عدد كبير من الانخراطات الجديدة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المنخرطين في الحزب تجاوز 120 ألف شخص.

واعتبر بايتاس أن الرقم المذكور للمنخرطين جاء بعد التدقيق في طلبات الإنخراط، المقدمة، مضيفا “لو فتح الحزب باب الانخراطات دون تدقيق في طلبات الانخراط لوصلنا 500 ألف منخرط”.