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الخارجية المصري: التدخلات الإيرانية سبب تدهور اليمن الخميس 5 مارس 2020 أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال كلمته اليوم في اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن تداعيات التدخلات الإيرانية في اليمن تعدت حدود اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال شكري أن التدخلات الإيرانية تستهدف حرية الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما يمثل تهديداً صريحاً للسلم والأمن الدوليين، وأن التدخلات هي أكبر أسباب تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية باليمن.

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