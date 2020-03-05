اجتماع طاريء لمحاربة كورونا بالمهرة

الأربعاء 4 مارس 2020

عقدت قيادات الصحة بمحافظة المهرة، اليوم الأربعاء، اجتماع طارئ لمناقشة الإجراءات الوقائية الطارئة لمواجهة كورونا، وخصصت السلطة المحلية بالمحافظة موازنة مصغرة للعمل على مواجهة الوباء، وتوفير الكرفانات اللازمة التي سيتم استخدامها كعيادات معاينة والفحص في المنافذ.

وأثمر الاجتماع عن وضع كافة الترتيبات لتحديد أماكن المعاينة للحالات المشتبه فيها بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى تدريب العاملين وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الوقائية بأماكن المعاينة، أكدت القيادات بالاجتماع علي ضرورة تفعيل دور التثقيف والإعلام الصحي.

وتجهيز مستشفى الغيضة المركزي لاستقبال الحالات المشتبه بها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بهذا الصدد

وخصص الاجتماع الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات التابعة لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة، والإبلاغ الفوري في حال وجود أي حالة اشتباه بفيروس كورونا:

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05611360

716227542

774886383

715574905

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