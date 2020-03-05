شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة وفاة بـ«كورونا» في كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مسؤولو الصحة في منطقة شمال كاليفورنيا: "أعلنت هيئة الصحة العامة في مقاطعة بليسر وفاة أحد السكان جراء إصابته بفيروس كوفيد19".
وجاء في بيان أن "الشخص، وهي امرأة كبيرة وتعاني من أمراض صحية، كانت حالة الإصابة الثانية المؤكدة بالفيروس في المقاطعة والآن أصبحت أول حالة وفاة جراء المرض في كاليفورنيا".
ويرجح أن المرأة أصيبت بالفيروس عندما كانت على متن سفينة سياحية الشهر الماضي توجهت من مدينة سان فرانسيسكو إلى المكسيك.
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