جو بايدن: علينا التركيز على هدفنا وهو الانتصار على ترامب

أكد المرشح للرئاسة الأميركية ​جو بايدن​ أن "ارتفاع نسب المشاركة يشير إلى رغبة الشعب الأميركي بالتغيير، وأنه علينا التركيز على هدفنا وهو الإنتصار على ​ترامب​".

وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنه يعمل بجد على "بناء حركة واسعة للانتصار على ترامب"، مؤكداً أنه عمل مع الرئيس الأميركي الأسبق ​باراك أوباما​ على حل الكثير من التحديات بضمنها قطاع السيارات والمناخ و​الضمان الصحي​"