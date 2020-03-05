أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ عن وقف تمرين "جونيفر كوبرا" الصاروخي المشترك للجيش الإسرائيلي والقيادة الأوروبية للجيش الأميركي. وأشار المتحدث في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بناءًا على توجيهات وزارة الصحة ونظرًا لتقييم الوضع في ظل تفشي ​فيروس كورونا​ وبتنسيق مع القيادة الأوربية للجيش الأميركي تقرر خلال حديث مشترك بين رئيس الأركان وقائد EUCOM وقف تمرين جونيفر كوبرا المشترك للجيش الإسرائيلي والقيادة الأوروبية للجيش الأميركي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: إلغاء مناورات صاروخية مشتركة مع أميركا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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