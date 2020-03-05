الصحة السعودية: تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا لمواطن سعودي

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​المملكة العربية السعودية​ عن تسجيل ثاني إصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد لمواطن سعودي، قادم من ​إيران​ عبر البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقاً. وأشارت الوزارة إلى أن الحالتين مستقرتين وهما تحت المراقبة .

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