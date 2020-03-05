أمير قطر يبحث مع ترامب العلاقات الاستراتيجية وأوجه دعمها وتعزيزها بين البلدين

بحث ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني خلال ​اتصال​ هاتفي مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها، كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع في ​أفغانستان​، بعد توقيع اتفاق إحلال ​السلام​ بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ وطالبان الأفغانية الذي تم بوساطة دولة قطر".

بدوره، أكد أمير قطر "استمرار ​الدوحة​ في بذل الجهود التي من شأنها المساعدة في إجراء الحوار بين ​الحكومة الأفغانية​ و​حركة طالبان​ للتوصل لاتفاق سلام آخر بين الطرفين يؤدي إلى استتباب ​الأمن​ والاستقرار في أفغانستان".

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