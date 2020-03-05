النشرة: محتجون يلقون الحجارة على عناصر الجيش في تعلبايا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" أن عددا من ​المحتجين​ في بلدة ​تعلبايا​ يعتدون على عناصر ​الجيش اللبناني​ الذين يعملون على فتح الطريق ويلقون الحجارة عليهم، مشيرا الى عملية كر وفر بين الجانبين. إضغط للمزيد

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