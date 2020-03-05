ترزيان حذر من التدخل في التعيينات القضائية

لفت النائب هاكوب ترزيان، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "نظرا لأهمية موضوع التشكيلات القضائية البالغة، لا سيما في المرحلة الراهنة من تاريخ لبنان، اننا نحذر اي فريق او جهة سياسية من التجرأ على التدخل فيها او حتى ان يخطر في باله ذلك، والشعب اللبناني كله ثقة بمجلس القضاء الأعلى وبرئيسه، وهو ينتظر تشكيلات مستقلة وصناعة قضائية صرفة"، مشيرا الى أنه "مع تأكيدنا المطلق وحرصنا الشديد بوجوب تحقيق استقلالية السلطة القضائية من خلال تلك التعيينات، كي لا تبقى الوعود بتحقيق الإستقلالية وعدم التدخل بالتشكيلات، مجرد كلام عابر ووعود واهية".
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