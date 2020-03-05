رئيس حزب الحرية: دعم المحليات لـ"التخطيط العمرانى" ينسف الامتداد للبناء العشوائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى، أهمية التعديلات التى جاءت قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 خاصة فى مادته الرابعة التى تتناول اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والتى أكدت أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وقال " حسب الله " فى بيان له منذ قليل، إن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بهذه الاختصاصات سيكون لها دورها فى إعادة صياغة التخطيط العمرانى على مستوى الجمهورية معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة الهيئة ورئيسها المهندس علاء عبد الفتاح على القيام بهذه المهام القومية وإحداث طفرة حقيقية فى التخطيط والتنمية العمرانية على مستوى الجمهورية .
وطالب الدكتور صلاح حسب الله من جميع المسئولين خاصة المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية مساندة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خاصة ان المهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة له باع طويل فى التخطيط والتنمية العمرانية مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون بصفة عامة وماجاء فى مادته الرابعة سيحقق اهداف التنمية العمرانية فى مصر بشرط ان يعمل الجميع على نسف الروتين والبروقراطية والإهمال داخل المحليات بجميع مستوياتها من اجل انجاح هذه الهيئة القومية والوطنية فى وضع منظومة للتخطيط العمرانى على أسس علمية وهندسية تمنع وتنسف البناء العشوائى على مستوى الحمهورية.
وفى وقت سابق، تواصل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، مع الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، حيث أكد له دعمه الكامل لجميع الإجراءات والقرارات التى تتخذها النقابة لمواجهة الإسفاف والتدنى الذى يعد بمثابة حرب بالغة الخطورة لتزييف وعى وذوق الشعب المصرى العظيم وفى القلب منه شبابه.
وطالب "حسب الله" من "شاكر" بأن يكون للنقابة دور حاضر وفاعل وحاسم لحماية الفن المصرى الذى كان أبرز ما تصدره مصر للوطن العربى وتشكل به مصر هوية وثقافة المجتمع المصرى والعربى.
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