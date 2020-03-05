شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جون طلعت يطالب بتوحيد خطبة الجمعة وعظة الأحد عن مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، المؤسسات الدينية، وكذلك وزارة التربية والتعليم بالقيام بدور توعوى ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا، مثمنا الدور الهام الذى لعبته وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، مقترحا توحيد موضوع خطبة الجمعة وعظة الأحد في جميع مساجد وكنائس الجمهورية لتوعية الشعب بشأن الفيروس وطرق الحد من انتشاره، والتحذير من الأخطاء والسلوكيات السلبية التى قد تتسبب في انتشار العدوى.

وأكد طلعت، أن المؤسسة التعليمية لها دورا هاما فى نشر الوعى الإيجابى بين التلاميذ، الذين ينقلونها بدورهم إلى أهاليهم فى المنازل، مصيفًا: "لابد أن يتم تخصيص حصة دراسية فى جميع المدارس للتنبية على الطلاب بشأن التعامل مع حالات الاشتباه في فيروس كورونا وكيف نقى أنفسنا منه".

ووجه جون طلعت، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالجهود التى تقوم بها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، للحد الذى دعا منظمة الصحة العالمية إلى اعتبار أن الحجر الصحى فى مصر هو الأفضل على مستوى العالم.

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هذا ويبذل قطاع إدارة الأزمات والكوارث، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار جهود كبيرة لمنع تسلل فيروس كورونا إلى البلاد، تتمثل في تنظيم دورات تدريب توعوية لمديرى مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.

كما قامت وزارة الطيران المدنى برفع درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية إلى أقصى درجة.

ومن بين الإجراءات التى تعمل وزارة الصحة على تطبيقها هو إجراء الفحص الطبى على الركاب القادمين إلى مصر من خلال مكاتب الحجر الصحي المتواجدة بالمطارات، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية فى التعامل مع الركاب، فضلا عن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية وإجراء الفحص الطبى على ركاب الطائرات وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التى تعمل بالمطارات والتخلص الآمن من النفايات إلى جانب تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة ورصد حركة الركاب على مدار الـ 24 ساعة بجميع المطارات.