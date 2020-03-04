المغرب ينفي تعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا

وسط استمرار تسكيل إصابات جديدة في إيطاليا بفيروس “كورونا”، وتعطيل البلاد للدراسة وجل الأنشطة، نفى المغرب تعليق رحلاته من وإلى إيطاليا.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء اليوم الأربعاء، أنه “يروج هذا المساء بلاغ مكذوب منسوب لوزارة الصحة المغربية بتعليق الرحلات من وإلى إيطاليا، وقد أخبرت الجهات المختصة بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن البلاغ مُختلق”.

ومنذ بدأ توسع انتشار فيروس “كورونا” المستجد، أعلن المغرب أنه يفرض إجراءات مشددة في النقط الحدودية، في الموانئ والمطارات، وخصوصا على الأشخاص القادمين من بؤر انتشار الفيروس، وعي الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وشمال إيطاليا، دون تقييد لحرية تنقل الأشخاص.

يشار إلى أن الحالة الوحيدة المصابة بفيروس “كورونا” التي تم تسجيلها بالمغرب، هي لمواطن مغربي مقيم في إيطاليا، كان قد قدم منها قبل أيام، ووضعته السلطات تحت الحجر الصحي في مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، كما أخضعت عائلته للمراقبة، وأخضعت كافة مرافقيه في الرحلة التي حطت قبل أيام في مطار الدار البيضاء للمراقبة الطبية مؤكدة عدم حمل أي منهم للفيروس المعدي.