تيزنيت.. الدرك يوقف أربعينيا متخصصا في سرقة “المواشي”! 

تمكنت عناصر الدرك الملكي، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص في الأربعينات متخصص في سرقة “المواشي” في منطقة أكلو بإقليم تزنيت.
وحسب مصادر محلية، فإن دورية للدرك الملكي تمكنت من توقيف شخص في عقده الرابع، يشتبه في تورطه في سلسلة من السرقات، التي طالت مواشي ساكنة المنطقة.
وأضاف المصدر ذاته أن عددا من المواطنين كانوا قد تقدموا بشكايات للمصالح الأمنية بشأن تعرضهم لسرقات متعددة، طالت قطيعهم من المواشي.
وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول الموضوع، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث، و معرفة باقي المتورطين المحتملين.
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