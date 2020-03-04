قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خوض جميع مباريات البطولة بدون جماهير بداية من الأسبوع الجاري، بسبب فيروس “كورونا”.
وقال بلاغ للجامعة “في إطار حرصها على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين ومسيرات وجماهير وبتنسيق مع الجهات المختصة، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها بدون جمهور اعتبارا من اليوم”.
وتابع البلاغ “تدعو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كلا من العصبة الوطنية الاحترافية الوطنية لكرة القدم، العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، العصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، وللعصبة الوطنية كرة القدم النسوية التقيد بهذا القرار”.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بسبب “كورونا” جامعة لقجع “تقرر” خوض جميع مباريات البطولة بدون جماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.