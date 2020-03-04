الحكومة الفلسطينية تنشر تعليمات للوقاية من فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية، بيانًا، شمل تعليمات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والذي تفشى في دول عديدة.

ونصّ البيان على أنه "على جميع الفلسطينيين العائدين من الدول التي فيها إصابات بفيروس كورونا أن يخضعوا للفحص على المعابر، وأن يخضعوا أنفسهم للعزل المنزلي لمدة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ مغادرتهم الدول المصابة".

وذكر أن "الأجانب القادمين الى الأراضي الفلسطينية من الدول المصابة عليهم إجراء الفحوصات اللازمة وخضوعهم لإجراءات العزل أيضا"، مشيرا إلى وجوب "تأجيل أي مؤتمرات دولية مبرمجة الانعقاد على الأراضي الفلسطينية".

وقال البيان إنه "يُمنع سفر المسؤولين بالطائرة إلى أي مكان في العالم، وينصح بعدم سفر المواطنين في الطائرات لأنها أماكن مغلقة".

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وأضاف أنه يُمنع تجمع أو تجمهر أكثر من 1000 شخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية مفتوحة، ويُمنع تجمع أو تجمهر أكثر من 50 شخص في مكان واحد مغلق.

وطالب "بوقف تجارة اليومية عبر الجسور والمعابر بما يعرف بـ’البحارة’ حتى إشعار آخر".

ونصح البيان "الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاما فما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والضغط والسكري والتوتر وأمراض الجهاز التنفسي، عدم التجمهر في الأماكن العامة والمكتظة أو الاحتكاك بالعائدين من الخارج والذين يحملون مؤشرات الإنفلونزا".

كما نصح "بمتابعة النشرات الدورية الصادرة عن وزارة الصحة حول المرض"ـ كما نصحت وزارة الصحة "المواطنين تجنب المصافحة والتقبيل في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات".