شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. مقتل 49 من قوات النظام والمعارضة في معارك إدلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

لقي اليوم الأربعاء نحو 49 مقاتلا من قوات النظام والمعارضة مصرعهم جراء المعارك العنيفة التي تدور في محيط إدلب.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 21 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له قتلوا خلال اليوم، ضمنهم 10 جراء القصف التركي، فيما لقي 28 مقاتلاً من المعارضة مصرعهم نتيجة قصف قوات النظام والطائرات الروسية.

وتستمر الاشتباكات العنيفة وفقاً للمرصد على محاور عدة بريف مدينة سراقب شرق إدلب بين قوات النظام والمسلحين الموالين له من جنسيات سورية وغير سورية من طرف، والفصائل ومجموعات معارضة من طرف آخر، وسط قصف متواصل وبشكل مكثف من الطائرات الروسية، فيما الخليج 365 الطائرات المسيرة التركية والمدفعية التابعة لها ضرباتها المكثفة على مواقع قوات النظام.