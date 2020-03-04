شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 28 شخصا.. ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» لـ3090 في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 28 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي حالات الفاة إلى 107 حالات.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم أن العدد التراكمي لحالات الإصابة في إيطاليا ارتفع إلى نحو 3090 من 2502 أمس/ مبينة أن 276 من الذين كانوا مصابين بالفيروس تعافوا تماماً مقابل 160 في اليوم السابق وظهر التفشي قبل 13 يوماً .