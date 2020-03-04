شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مدرستها.. إصابة طالبة بـ«كورونا» في دبي والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الهيئة إلى أن المصابة الجديدة هي طالبة في إحدى المدارس التي تقدم المنهج الدراسي الهندي في دبي.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على " تويتر" إن الفيروس انتقل للطفلة من والدها الذي أصيب به خلال سفره إلى الخارج، بينما لم تظهر عليه أي أعراض للمرض إلا بعد مرور خمسة أيام على وصوله.
وأضافت أنه تم عزل الطفلة وأسرتها، كما تم تعليق الدراسة في المدرسة وإخلائها للقيام بعمليات التعقيم الشاملة لكافة منشاتها وأبنيتها ومرافقها، وجاري إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة لكل من خالطتهم الفتاة من طلاب ومعلمين وأطقم مساعدة في المدرسة وفق البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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