شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بريطاني فرنسي لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأطلع "جونسون" ، "ماكرون" على جهود بريطانيا للحد من انتشار الفيروس.
وأفادت تقارير إعلامية بأن ماكرون يعتزم استقبال نحو 30 طبيبا وعالما ورئيس معمل غدا الخميس من أجل إجراء محادثة حول أزمة فيروس كورونا.
وكان "ماكرون" أعلن عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في وقت سابق أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل مواجهة انتشار المستجد.
وكتب ماكرون عبر صفحته على "تويتر": "كانت مناقشة ممتازة مع الرئيس دونالد ترامب حول التعامل بشكل أفضل مع كوفيد19-، نحن على استعداد لتنسيق تعاملنا العلمي والصحي والاقتصادي في إطار رئاسة الولايات المتحدة لمجموعة السبع".
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