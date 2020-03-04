القدس المحتلة ـ الخليج 365:

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس من احتمالات الإسراع في البدء بتنفيذ خطة الضم والاستيطان الأبرتهايد عقب انتخابات إسرائيل البرلمانية الأخيرة. وقال عريقات في بيان عقب لقائه في رام الله وفدا من منظمة العمل الدولية والسفير المصري لدى فلسطين عصام عاشور، وممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كلاجز، كلا على حده، إن “الخروقات الاسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي هي التي أدت لعدم صناعة السلام”. وحسب البيان ، بحثت اللقاءات نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، واحتمالات الاسراع في البدء في تنفيذ خطة الضم والاستيطان الأبرتهايد، وانعكاسات ذلك على مجالات الحياة الفلسطينية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

واعتبر عريقات أن “استمرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دعم مخطط الضم والابرتهايد والاستيطان الاستعماري يعني دفع المنطقة وشعوبها إلى مزيد من انعدام الأمن والاستمرار وتعميق مربعات العنف والفوضى والتطرف واستباحة الدماء”. ودعا دول العالم إلى “اتخاذ إجراءات والإعلان عن قرارات لمساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على سياساتها وممارستها وجرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير فلسطيني من الإسراع في تنفيذ (خطة الضم) الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.