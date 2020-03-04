الصحة العالمية: لا يمكن وقف الفيروس بدون حماية العاملين بمجال الصحة

ـ ارتفاع أسعار الكمامات الجراحية وأجهزة التنفس والمعاطف الطبية

ـ 38 وفاة جديدة بالصين وارتفاع الإصابات إلى 5328 بكوريا الجنوبية

ـ تعطيل المدارس 4 أسابيع في الإمارات ـ الكويت تعلن عن أول حالة حرجة

ـ السعودية توقف حملات العمرة الداخلية

ـ 92 وفاة في إيران وإصابة رئيس منظمة الطوارئ

ـ 13 ولاية أميركية سجلت حالات إصابة

ـ تسجيل حالة وفاة بإقليم كردستان العراق

ـ ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية بأنه لا يمكن وقف تفشي فيروس كورونا المستجد”كوفيد19″ بدون حماية العاملين في مجال الصحة. وصرح جيبريسوس بأن النقص العالمي في كمامات الوجه ومعدات الحماية الطبية الأخرى يعرقل جهود مكافحة الفيروس. وتابع في مؤتمر صحفي بجنيف “الامدادات تنفد سريعا”، مضيفا أن أسعار الكمامات الجراحية ارتفعت ستة أضعاف، وأجهزة التنفس ثلاثة أضعاف، والمعاطف الطبية أكثر من الضعف. وأضاف أن الامدادات العالمية من معدات الحماية الشخصية يجب دعمها بنسبة 40 بالمئة، مطالبا الحكومات بتقديم حوافز للمصنعين. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه الصين 38 حالة وفاة جديدة فضلا عن 119 حالة إصابة وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء أمس. كما سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 32 حالة وفاة، فيما سجلت 142 حالة إصابة إضافية، ليرتفع إجمالي الحالات الحاملة لفيروس كوفيد19 لديها إلى 5328 ، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء.

الى ذلك، أعلنت وزارة التربية الإماراتية تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة “التعلم عن بعد”، بسبب فيروس كورونا. وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أنه تقرر تعطيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل ولمدة أربعة أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية. في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اصابة 6 حالات إضافية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد تم رصدها عبر التقصي النشط و المستمر.

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وفي الكويت، أكدت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف أن الفريق الطبي يقوم بالإشراف ومتابعة حالتين لسيدتين كويتيتين في العقد السابع يعانين من أمراض مزمنة وأدخلتا إلى العناية المركزة حالة إحداهن مستقرة والثانية حرجة. وأضافت المضف في مؤتمر صحفي عقد أمس “توجد حالة انتهت من تطبيق الحجر الصحي الإلزامي عليها وخرجت أمس من محجر منتزه الخيران لعدم ظهور أعراض عليها.” وذكرت المضف أنه تم استلام محجر منتجع (الجون) شمال الكويت العاصمة وجاري تجهيزه لاستقبال أي قادمين تنطبق عليهم شروط الحجر الصحي. بدوره، كشف نائب وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية بشكل مؤقت، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي ايران قال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي إن 92 شخصا لقوا حتفهم في ايران جراء فيروس كورونا المستجد وأصيب 2922 بالعدوى. كما أكد مسؤول إيراني إصابة رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بالفيروس.

الى ذلك، قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك 13 ولاية في بلاده سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد. وأضاف بنس في تصريحات نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها أن هناك 77 حالة إصابة بالفيروس وتسع حالات وفاة في الولايات المتحدة حتى الآن. وفي العراق أفادت وسائل إعلام رسمية بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كوفيد19 في محافظة السليمانية بإقليم كردستان. وذكرت وسائل الاعلام أن وزارة الصحة في إقليم كردستان أعلنت عن وفاة شخص متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية .

وفي اليابان ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ألف حالة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن.إتش.كيه”. ويشمل هذا الرقم 706 أشخاص من السفينة السياحية “دياموند برينسس” . وترسو السفينة في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو.

بدورها، أعلنت إسرائيل ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس “كوفيد19″ إلى 15 بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة. وأوضحت سلطاتها الصحية أن المصابين الجدد شخص يعمل في متجر وعميلة تواجدت في المتجر لأكثر من ربع ساعة، إلى جانب شخص عاد السبت الماضي من إيطاليا. ووصفت الوزارة حالتهم بالطفيفة. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الهندية ثبات إصابة 15 سائحا إيطاليا وسائقهم الهندي بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة في الهند 28 حالة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حصيلة الاصابات تشمل ستة هنود التقطوا العدوى من قريب لهم عاد مؤخرا من إيطاليا.