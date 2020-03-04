خلية الازمة بكربلاء تصدر توصيات بشأن فايروس كورونا

اصدرت خلية الازمة في كربلاء، الاربعاء، توصيات بشأن فايروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "يجب الابتعاد عن التجمعات والاستمرار بغلق قاعات الاحتفالات والملاعب والقاعات الرياضية المغلقة وشاشات العرض ومدن الألعاب لمدة ١٥ يوما".

واضافت انه "تقرر منع دخول أي أجنبي إلى المحافظة من الدول المؤشر فيها الإصابات".