حصلت وكالة الخليج 365 على وثائق تفيد قيام رئيس شبكة الاعلام فضل فرج الله باعادة درجة وظيفية للموظف رامي احمد اللامي الذي صدر حكما بتنزيل درجته الوظيفية ووصل لمرحلة القطعية "التمييز". ويشير الكتاب المذيل بتوقيع فرج الله القاضي الى اعادة اللامي لوضعه الطبيعي وازالة عقوبات تنزيل الدرجة عنه، رغم صدور قرارا قضائيا بشأن ذلك. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق ..رئيس شبكة الاعلام يعيد درجة وظيفية لموظف حكمه القضاء 'تمييزيا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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