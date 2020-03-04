شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. ماذا قال حمد بن خليفة عن والده بعد الإنقلاب؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد "الخليج 365" مقطع فيديو لامير قطر الاسبق حمد بن خليفه، بعد انقلابه على والده.



ويكشف المقطع الذي تداوله المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، كم الزيف والعقوق المتواتر للنظام القطري منذ القدم.

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