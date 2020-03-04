"الصحة السعودية" تسجل ثاني إصابة بالكورونا لمواطن سعودي قادم من إيران

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء يوم الأربعاء، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن سعودي. وقالت الوزارة في بيانها غن المواطن المصاب بفيروس كورونا قدم إلى المملكة من إيران عبر البحرين. قدم إلى المملكة من إيران عبر البحرين. وأضافت أن المصاب لم يفصح عند المنفذ السعودي عن مروره بإيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقاً. مروره بإيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقاً. وذكرت الوزارة أن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

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