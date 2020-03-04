عراك جماعي بالأيدي في البرلمان التركي بسبب إدلب

شهدت جلسة للبرلمان التركي حول الوضع بإدلب السورية، عراكا جماعيا بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري المعارض، بعد مشاجرة تضمنت انتقادات للرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت صحيفة "ميليت" أن الشجار بالأيدي بين النواب

الأتراك استغرق حوالي 10 دقائق.

وأوضحت أن الأجواء في جلسة برلمانية عقدت اليوم الأربعاء توترت بعدما "رد نواب من "العدالة والتنمية" على تصريحات أدلى بها نائب رئيس الكتلة البرلمانية

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لحزب الشعب الجمهوري، إنغين أزكوتش، ضد أردوغان.

وأضافت الصحيفة أن "العدالة والتنمية" سبق وطالب النيابة العامة فتح تحقيق في محتوى تغريدة نشرها أوزكوتش أمس الثلاثاء وانتقد فيها سياسات أردوغان في سوريا وعزمه لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الخميس، لبحث موضوع إدلب.

واعتبر الحزب الحاكم مضمون التغريدة مهينة لأردوغان.