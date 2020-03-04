سقطت مغشيا عليها.. الكويت تخلي وزارة النفط بعد إصابة موظفة بكورونا

قررت الكويت إخلاء وزارة النفط، ومبنى مؤسسة البترول، اليوم الأربعاء، بعد الاشتباه بإصابة إحدى الموظفات بفيروس كورونا، عقب ظهور بعض الأعراض المرضية عليها.
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصادر لها، قولها إن الموظفة التي التحقت بعملها اليوم في وزارة النفطبعد أن كانت بإجازة مرضية لمدة ثلاثة أيام، ظهرت عليها أعراض «كورونا».
وأضافت المصادر أنه توجب اتخاذ إجراء احترازي بإخلاء وتعقيم المبنى وتحويل الموظفة إلى الجهات المختصة.
وتابعت أن الموظفة لم تكنخارج البلاد، وإنما خالطت خلال الأيام الماضية أفرادا من عائلتها ممن كانوا في إيران وتايلاند.
وأعلنت مؤسسة البترول أن الحالة المرضية التي استدعت إخلاء مبنى المؤسسة ليست مصابة فيروس كورونا، لكنها مصابة بنزلة برد عادية، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدة خلو المبنى من الفيروس، وتباشر أعمالها في الغد كالمعتاد.
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